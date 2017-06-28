Polise rüşvet vermek isteyince gözaltına alındılar

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi’nde dün gece saatlerinde devriye yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği şüphe üzerine 07 FTN 71 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan Rus uyruklu Samira A., Albina F., ve Osman B.’nin GBT sorgusu yapıldığı sırada görevli polisin yanında gelen araç sürücüsü Yılmaz B. (35) ‘ehliyetim yok idare et’ diyerek elinde bulunan 300 TL’yi vermek istedi. Bunun üzerine rüşveti kabul etmeyen polis, araçta bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Samira A., Albina F. ile Osman B. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, polise rüşvet teklif eden Yılmaz B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.