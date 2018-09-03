Polisi görünce 23 adet uyuşturucu hapla dolu poşeti yuttu

Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi Hacı Hamdioğlu Caddesi üzerinde Resul E. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine belirlenen adrese gelen polisleri gören şüpheli paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Şüpheli Resul E. polisten kaçarken cebinden çıkardığı içinde 23 adet uyuşturucu hap bulunan poşeti ağzına atarak yuttu. Durumu fark eden ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen şüphelinin sindirim sistemindeki erimeye başlamış halde olan 23 adet uyuşturucu hap çıkartıldı. Uyuşturuculara el koyan polis ekipleri, Resul E.’yi gözaltına alarak emniyette götürdü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Resul E. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.