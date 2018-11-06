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Polisin şüphesi zehir tacirini ele verdi

Antalya’nın Aksu ilçesinde polis ekipleri, kapalı pazar yerinde durumundan şüphelendikleri bir şahsın arabasında yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde polis ekipleri, kapalı pazar yerinde durumundan şüphelendikleri bir şahsın arabasında yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan Macun Mahallesi Kapalı Pazar içerisinde yaptıkları denetim esnasında, durumundan şüphelendikleri bir araç içerisinde bulunan B.T isimli şahıs hakkında inceleme yaptı. İncelemede şahsın uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının olduğu tespit edildi. Ekipler, aracın ön koltuk arasında poşet içerisinde toplamda 105 adet ectasy olarak değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı hap, yine satışa hazır vaziyette kağıda sarılı 18 adet toplamda 28 gram esrar maddesi ele geçirdi.


Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.T. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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