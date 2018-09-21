Polisten cami çıkışı aşureli bilgilendirme

Aynı zamanda emniyete bağlı birim ekipleri, vatandaşlara el broşürleri dağıttı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla Muratpaşa Camii'nde cuma namazı çıkışı şehitler anısına aşure dağıtıldı. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan da aşure dağıtımına yardım ederek, vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Kurulan aşure standına vatandaşlar kuyruk oluşturdu ve yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlara el broşürü vererek, gerekli uyarılarda bulundu.

“Vatandaşları bilgilendirmek adına stantlarını kurdular”

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Volkan Güneş, Antalya Emniyetine bağlı birimlerin vatandaşları bilinçlendirmek, suçtan korumak ve suça karşı önlemler almak adına stant kurduğunu belirterek, "Hem de bugünün anlam ve önemine manevi duygularımızı güçlendirmek vatandaşlarımızın devletimize, milletimize ve güvenlik güçlerine olan hayır dualarını esirgememeleri için aşure dağıtımı yaptık. Bütün birimlerimiz de vatandaşları bilgilendirmek adına stantlarını kurdular. Hem vatandaşımızın hayır dualarını alacağız, hem de suçla mücadelede bilinçlendirme çalışması yapacağız” şeklinde konuştu.