Polisten motosiklet denetimi

Yapılan denetimlerde 13 motosiklet trafikten men edilirken, 83 sürücüye ise toplam 9 bin 452 TL cezayı işlem uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Devriye Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi’nde kaldırımlarda motosiklet kullanan ve park eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 13 motosiklet trafikten men edilirken, kurallara uymayan 83 motosiklet sürücüsü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre toplam 9 bin 452 TL cezayı işlem uygulandı. Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Uygulama esnasında kaçmaya çalışan motosikletliler ise motorize ekipler tarafından yakalandı. Yetkiler, motosiklet denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini aktardı.