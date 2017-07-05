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05 Temmuz 2017 11:42

Polisten önce korkutan, sonra şaşırtan ’ceza’

Antalya’da polis, sahillerde araçlarında değerli eşya bırakan vatandaşları ’şaka ceza makbuzu’ ile uyardı.

Polisten önce korkutan, sonra şaşırtan ’ceza’

05 Temmuz 2017 11:42


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın alabilecekleri basit önlemler sayesinde otodan hırsızlıkların önüne geçilebileceği bilincinin oluşturulması ve hırsızlıkların fark edilir şekilde azalmasını sağlamak için ’şaka ceza makbuzu’ hazırlandı.


Konyaaltı ve Lara sahil şeritlerinde yapılan rutin kontrollerde, pencere ve kapısı açık, şahsi eşyaları aracın görünür yerine bırakılmış şekilde park edilmiş araçlara, ’Bu bir ceza makbuzu değil sadece uyarıdır, lütfen aracınızın içerisinde kıymetli eşyalarınızı bırakmayın’ yazılı makbuz bırakıldı. Ekipler kontrol edilen 325 araçtan içerisinde eşya veya paket bulunan 57 araca ’şaka ceza makbuzu’ bırakıldı.




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