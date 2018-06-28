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28 Haziran 2018 15:00

Polisten örnek kampanya

Antalya Döşemealtı Hükümet Konağı’nda görevli polis memurunun çocuklar için düzenlediği kitap kampanyası büyük ilgi görüyor.

Polisten örnek kampanya

28 Haziran 2018 15:00

Sosyal medyadan başlattığı ve çevresindekilerin desteğiyle devam ettiği kampanyayla okunmuş kitapları toplayarak çocuklara hediye eden polis memuru büyük takdir topluyor.


Antalya Döşemealtı Hükümet Konağı’nda görev yapan polis memuru Yavuzhan Uyanık, ‘Okunmuş hikaye ve romanlarınızı çocuklara hediye etmek için bırakabilirsiniz’ yazarak sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Görev yaptığı yere gelenler, kendisini tanıyanlar ve çevredeki arkadaşlarının da desteğiyle okunan kitapları toplayan polis memuru Uyanık, kitapları çocuklara hediye ederek bilinçli bir nesil yetişmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.


Polis memuru Uyanık tarafından düzenlenen kampanya büyük ilgi gördü. Çocuklara verdiği değeri, düzenlediği kampanya ile ortaya koyan Uyanık ayrıca, Hükümet Konağına gelen tüm çocuklara da şeker, çikolata ve kek ikramında bulunuyor.




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