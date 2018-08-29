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29 Ağustos 2018 17:27

Polisten tatilcilere uygulamalı hırsızlık uyarısı

Antalya’nın Kemer ilçesinde “Antalya’da Güvenli Plajlar” projesi kapsamında sahilde güneşlenen yerli ve yabancı tatilciler, almaları gereken güvenlik önlemleri ve boğulma vakalarına karşı uyarıldı.

Polisten tatilcilere uygulamalı hırsızlık uyarısı

29 Ağustos 2018 17:27


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan "Antalya’da Güvenli Plajlar Projesi" kapsamında Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları Sevcan Sarıca Beneklioğlu ve Asuman Yağan, polisin sorumluluk alanında bulunan plajları gezerek yerli ve yabancı turistlere uyarılarda bulundu.


Tatilcilere, üzerinde "Plajlarda güvenliğiniz için lütfen bize yardımcı olunuz" yazılı broşürler dağıtan Toplum Destekli Polislik Amirliği görevlileri, "Kemer ilçemizi tatil için seçen vatandaşlarımıza plajlarda güvenlik ve boğulma vakalarında alınabilecek önlemler konulu uyarı ve bilgilendirme çalışmaları yaptık. Plajda açıkta eşyalarını bırakmamaları, değişim odalarında eşyalarını bırakmamaları, değişim odalarında eşyalarını unutmamaları, denizdeki güvenlik şeridini aşmamaları hususlarında değişik uyarı ve ikazlarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın huzur içinde tatillerini Kemer’de geçirebilmeleri adına bu tür çalışmalarımız devam edecektir" dedi.




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