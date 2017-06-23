Polisten toptancı sebze halinde uygulama

Geniş kapsamlı yapılan uygulamaya, bomba ve narkotik detektör köpekleri de katıldı.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı halinde bu sabah 05.00-07.00 saatleri arasında, emniyet tarafından ‘hal uygulaması’ gerçekleştirildi. Terör örgütleri ile etkin mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya, Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele (TEM), özel harekat, bomba, asayiş, narkotik, güvenlik ve trafik ekiplerinin yanı sıra, bomba ve narkotik detektör köpekleri de katıldı. Hal girişlerinde kamyon, tır ve otomobilleri tek tek durduran ekipler, araçları bomba köpeği ‘Viktor’ eşliğinde didik didik aradı. Araçlarda bulunan kişilerin ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulandı.

Sebze ve meyve yüklü kamyonları da inceleyen ekipler, sebze kasalarında ve araç bölmelerinde arama çalışması gerçekleştirdi. Yasa dışı malzemelerin girişinin yapılıp yapılmadığını da kontrol eden ekipler, şüpheli gördükleri araç ve şahıslar üzerinde ise titizlikle arama gerçekleştirdi. Uygulamada 100 araçta 280 kişi sorgulandı. Eksik evrakları bulunan 15 araca işlem uygulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı.

Hale giriş yapan üreticiler, emniyetin gerçekleştirdiği uygulamadan dolayı memnun olduklarını ifade etti.