Polisten yasadışı bahis operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatılması ve oynatmaya aracılık ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İlçenin 13 ayrı noktasındaki bahis bayilerine 28 polis katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli görünen şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı ve iş yerindeki bilgisayarlar ile oyun makineleri incelemeye alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, iddia ve bahis bayilerine yönelik operasyonların sıklıkla sürdürüleceği bildirildi.