Polonya’da Türkiye rüzgarı esecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile turizm STK’ları tarafından geçtiğimiz yıl Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da yapılan ve 153 bin kişinin ziyaret ettiği ‘Türkiye Festivali’, bu yıl Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılacak. Festival, Polonya’nın Varşova şehrinde yer alan Karski Boulevard’da organize edilecek. 8-9-10 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan festivalde Türkiye’nin kültürel değerleri ve turizm zenginlikleri gözler önüne serilecek.

Antalya tanıtılacak

Bu sene Polonya’da ilki gerçekleştirilecek olan festival, Türkiye ve özellikle Antalya’nın tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak. Konserler, gösteriler, gastronomi sunumları ve kültürel sunumların yapılacağı Türkiye Festivali, üç gün boyunca Polonya halkı ile buluşacak. Türkiye Festivali, Türkiye’nin kültürel değerlerinin ve destinasyonlarının tanıtımı dışında Türk misafirperverliğini de Polonya’ya taşıyacak. Türkiye Festivali kapsamında Moskova’da önemli bir tanıtım çalışması yapan otel, tur operatörü ve destinasyonlar bu sefer Polonya’da tanıtım çalışmaları yapacak. Türkiye’ye karşı büyük ilgi gösteren Polonya pazarından daha fazla pay almak isteyen Antalyalı turizmciler ve otelciler de Türkiye Festivali kapsamında Varşova’da tanıtım atağına geçecek.

"Türkiye turizmi için önemli bir tanıtım çalışması"

Varşova şehrinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Festivali ile ilgili açıklama yapan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, 100. bağımsızlık yılını kutlayan Polonya’ya tanıtım çıkarması yapacaklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve TÜROFED koordinasyonunda turizm STK’ları ile birlikte gerçekleştirecek olan Türkiye Festivali’nin Türkiye turizmi için önemli bir tanıtım çalışması olacağını belirten Ayık, "Türkiye turizminin Avrupa’da daha iyi bir konuma gelebilmesi için dikkat çeken pazarların geliştirilmesi gerekiyor. Son yılların yükselen ve ümit veren pazarlarından biri de Polonya. Haziran ayında yapacağımız Türkiye Festivali ile Moskova’da yakaladığımız başarıyı Varşova’da da yakalayacağız" dedi.

"Türkiye tarihindeki en önemli tanıtım çalışması"

Türkiye’nin kültürel değerlerinin tanıtılacağı festivale, oteller, tur operatörleri ve turizm destinasyonlarının da katılacağını hatırlatan Osman Ayık, "Bilindiği üzere Moskova’da gerçekleştirdiğimiz Türkiye Festivali ciddi bir ziyaretçi akınına uğramıştı. Bu başarılı çalışmayı Polonya’da da yapmaya karar verdik. Polonya’da da Türkiye tarihindeki en önemli tanıtım çalışmasını yapacağız. Polonya’daki hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi bu festivalde yer alacak olan otel, tur operatörü ve turizm bölgelerimizi belirleyeceğiz. Kısa sürede bu çalışmayı tamamlayacağız. Bu festivalde yer alarak Türkiye’nin tanıtımına destek olmak isteyenler TÜROFED’e başvuru yapabilir" diye konuştu.