Polonya’dan Türkiye’ye turist müjdesi

ALTAV, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen turizm fuarı MTPolska’ya katıldı. Fuarda Alanya’yı ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temsil etti. Fuarla ilgili bilgi veren Dahaoğlu, “Fuar 25. yılı olması nedeniyle bu sene merkezde Rusların eseri olan 42 katlı modern Sovyet mimarisinde yapılıyor. Merkezde olması ve geçen yıllara göre daha fazla ülkenin ve acenta temsilcisinin stant açması ile daha fazla katılımcı olduğu gözlemleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 242 metrekarede 13 katılımcı ile birlikte Türkiye’nin tanıtımı yapılıyor. Tur operatörleri ile yaptığımız görüşmelerde 2018 hedeflerinin ikiye katladığını ve bunun gerçekleşmesi durumunda tüm Türkiye’de 2014 rakamlarını geçerek 550 bin kişi hedeflediklerini söylediler” dedi.