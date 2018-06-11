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11 Haziran 2018 14:09

Polonyalı kadın turist tedavi için gittiği hastanede intihar etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı kadın turist, tedavi gördüğü hastanenin terasından atlayarak intihar etti.

Polonyalı kadın turist tedavi için gittiği hastanede intihar etti

11 Haziran 2018 14:09


İddiaya göre, tatil için Alanya’ya gelen Anna Krystyna D. (38), önceki gece alkol aldı. Aldığı alkolden dolayı kendisini iyi hissetmeyen Anna Krystyna D., bunun üzerine özel bir hastaneye gitti. Tedavi altına alınan kadın, henüz bilinmeyen nedenle 4 katlı binanın terasına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Anna Krystyna D.’ye hastane personeli müdahale etti ancak kadın kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından Anna Krystyna D.’nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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