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25 Mayıs 2018 19:18

Polonyalı turist otel odasında asılı halde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesine tatil için gelen Polonyalı bir turist, kaldığı otel odasında kemerle asılı halde ölü bulundu.

Polonyalı turist otel odasında asılı halde ölü bulundu

25 Mayıs 2018 19:18


Olay, sabah saatlerinde Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Tatil için Alanya’ya gelen ve 1008 numaralı odada konaklayan Polonya uyruklu Rafal Pawel Fluder’i (43), balkonun demirine boynundan kemerle asılı vaziyette gören otel çalışanları durumu otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilileri de jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Fluder’in hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphelisi üzerine durulan Polonyalı turistin cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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