Polonyalı turist otel odasında asılı halde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Tatil için Alanya’ya gelen ve 1008 numaralı odada konaklayan Polonya uyruklu Rafal Pawel Fluder’i (43), balkonun demirine boynundan kemerle asılı vaziyette gören otel çalışanları durumu otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilileri de jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Fluder’in hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphelisi üzerine durulan Polonyalı turistin cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.