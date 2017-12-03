Pompalı tüfekli kar maskeli soygunda müşteri rahatlığı

Kar maskeli soyguncunun içeri girip kasaya yönelmesi, ve elindeki pompalı tüfekle kesiyerden paraları alması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde soygun esnasında kasadaki 2 , yakınındaki 1 kadının rahatlığı ise pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Kazak uyruklu maskeli bir şahıs, internetten aldığı pompalı tüfekle Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan bir markete girerek kasaya yöneldi. O sırada kasada bulunan biri kadın 2 kasiyere tüfeği doğrultan soyguncu, tüm parayı vermesini istedi. Marketi kapatmak üzereyken bir anda karşılarında maskeli ve silahlı soyguncuyu gören 2 kasiyer kasalarındaki tüm parayı verdi. Kazak soyguncu yaklaşık 700 lirayı alarak olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası kasiyerler durumu 155’e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çok korktuğu gözlenen kasiyerlerden ön bilgi alarak güvenlik kameralarını inceledi. Parmak izi çalışması yapan ekipler soyguncuyu bulmak için çevre güzergahta çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını görüntülerinden yıla çıkan ekipler, olayın ardından 15 dakika sonra soyguncuyu, Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki kapalı pazarda kıskıvrak yakaladı. Ekipler, suç aleti ve paraya el koyarak soyguncuyu gözaltına aldı.

Soygun anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yüzündeki kar maskesiyle markete giren soyguncu, hemen kasaya yöneliyor. Elindeki pompalı tüfeği o anda müşteriyle ilgilenen kasiyer kadına çeviren soyguncu, kasadan yaklaşık 700 TL para alıyor. Aynı esnada alışveriş yapıp ödemeyi yapmak için kasada bekleyen iki kadın ile kasanın hemen yakınında alışveriş yapan başka bir kadının rahatlığı ise pes dedirtiyor. Üç kadın, yaklaşık 20 saniye süren soygunu yerlerinden kımıldamadan, hareket bile etmeden bekleyip kaçmadan ve panik yapmadan izliyorlar.