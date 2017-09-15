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15 Eylül 2017 13:32

Pompalı tüfekli şüphelinin üzerinden 219 adet uyuşturucu hap çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden 219 adet uyuşturucu hap, 3 gram kokain ile ruhsatsız pompalı tüfek çıktı.

Pompalı tüfekli şüphelinin üzerinden 219 adet uyuşturucu hap çıktı

15 Eylül 2017 13:32


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi’nde devriye görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir apartmanın önünde elinde pompalı tüfek bulunan H.D.’yi (20) durdurdu. Yapılan incelemede şüpheli H.D.’nin 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin üzerinde arama yapan polis, 219 adet uyuşturucu hap ve 3 gram kokain buldu. Şüpheli gözaltına alınırken, elinde bulunan ruhsatsız tüfeğe el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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