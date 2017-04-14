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14 Nisan 2017 12:29

Postacılar, yağmur altında birinci olmak için yürüdü

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Postacılar, yağmur altında birinci olmak için yürüdü

14 Nisan 2017 12:29

Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması 2. Bölge Seçmeleri Antalya’da yağmur altında gerçekleştirildi. Kemal Sunal’ın ’Postacı’ filmini aratmayan görüntülere sahne olan yarışmada postacılar birinci olabilmek için yürüdü.


100. Yıl Doğuyaka Spor Tesislerinde düzenlenen bölge seçmelerine Antalya ve Denizli’den 27 PTT personeli katıldı. Kemal Sunal’ın ’Postacı’ filmini aratmayan görüntülerde postacılar birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sırasında sık sık görevlilerden su alıp içen postacılar ilginç görüntüler oluşturdu.


Yarışmada erkekler 10 kilometre, kadınlar ise 5 kilometreyi en kısa sürede bitirmek için ter döktü. Yağmura rağmen kıyasıya birbirleriyle yarışan postacılardan bazıları yarışmayı yarıda bıraktı. Koşu alanında belirli aralıklarla görev alan hakemler yarışmacıların, ayaklarının yerden kesip kesmediklerini, koşup koşmadıklarını ve dizlerini büküp bükmediklerini takip etti. 3 uyarı alanın diskalifiye edileceği yarışmada postacılar, zorlansalar da parkuru bitirmeyi başardı.


Yarışmada erkeklerde, birinci Antalya’dan Eren Gür, ikinci Hasan Tezcan, üçüncü Yusuf Şahin; kadınlarda ise birinci Antalya’dan Şadiye Özbey, ikinci Denizli’den Ayşe Çakmak, üçüncü Antalya’dan Nuray Coşkun oldu.



"Nişanlısıyla yarıştı"


Yarışmada birinci olan Antalya’da görevli Eren Gür, iki haftalık bir çalışmanın ardından birinci geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Geçen yıl derece alamadığını hatırlatan Gür, hedefinin Türkiye birincisi olmak olduğunu açıkladı.


Nişanlısı Eda Yıldırım, Eren’in başarılı olacağına inandığını belirterek, "Birlikte antrenman yaptık. Ama ben dördüncü olabildim. Seneye daha çok çalışacağım" dedi.


Kadınların birincisi Antalya’dan Şadiye Özbey, 5 yıllık aradan sonra yeniden seçmelere katıldığını söyleyerek, "Bir kez milli takıma girdim. Sonra ara verdim ama inşallah bu yıl yeniden antrenmanlara başladım. Bugün yağmura rağmen iyi yarıştım. Hedefim milli takıma seçilmek" diye konuştu.



"Türkiye elemelerine katılacaklar"


PTT Antalya Başmüdürü Ali Yazıcıoğlu, Balkan Ülkeleri Dağıtıcı Yürüyüş Yarışması’nın Türkiye seçmelerine katkıda bulunmak amacıyla Antalya bölgesinde yarışma yaptıklarını söyledi.


Bölgesel eleme finalinde bayanların 5 kilometre, erkeklerin 10 kilometre yürüyeceğini kaydeden Yazıcıoğlu, "Özel farklı bir alan. Parkurun çeşitli noktalarında hakemler var. Yürüyüşten koşuya geçmeme, diz bükmeme gibi kurallar var. 3 kez uyarı alan dağıtıcı arkadaşımız diskalifiye ediliyor. Burada derece elde edenler, Türkiye genelindeki seçmelere katılmaya hak kazanacak" dedi.




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