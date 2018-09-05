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05 Eylül 2018 13:17

Prof. Dr. Burcu Demirel’e Yılın Kadını ödülü

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Burcu Demirel’e Yılın Kadını ödülü

05 Eylül 2018 13:17

Dr. Burcu Demirel, sivil toplum kuruluşu KONGED tarafından yılın kadını ödülüne layık görüldü.


Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen programda ödülünü alan Prof. Dr. Burcu Demirel, öğrencileriyle yaptığı sosyal sorumluluk çalışmaları nedeniyle yılın kadını ödülüne layık görüldü.


Prof. Dr. Burcu Demirel ve öğrencileri köy okulları projesi kapsamında bir köy okuluna bilgisayar laboratuvarı yaptırırken yine başka bir köy okuluna da masa, sandalye, dolap ve bilgisayar alınmasını sağladılar. Ayrıca fidan dikme, lösemili çocukları, huzur evlerini ziyaret etme gibi pek çok sosyal sorumluluk projesine de imza attılar.


Yılın kadını ödülüne layık görülmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Burcu Demirel, “Bu ödülü tüm öğrencilerimle birlikte aldım aslında, bir şeyler öğretirken öğreniriz en güzel şeyleri. Onlar benim ilham kaynağım, Hep birlikte iyilikleri çoğaltmaya, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu samimi çabamızı ödüle layık gören Konyaaltı Gençlik Derneği’ne de teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.




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