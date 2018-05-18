Prof. Dr. Ömer Özkan: “İnsan ömrü uzadı”

Dr. Ömer Özkan, ‘Plastik Cerrahiye Göre Yaşlılık’ konulu seminer verdi. İnsan ömrünün uzadığına dikkat çeken Özkan, “Ancak ne yaparsak yapalım günümüz şartlarında 120 yaşını geçmemiz mümkün değil” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan hastalıkları, dikkat edilmesi gerekenleri ve tedavilerine yönelik bilgilendirme yaptığı ‘Mavi Ev Konuşmaları” AKM Perge Salonu’nda hasta yakınları ve vatandaşlarla buluştu. Türkiye’de ilk yüz ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Plastik Cerrahiye Göre Yaşlılık’ konusu ele alındı. Özkan, “20 yıl önce 60 yaşındaki insanlar yaşlı olarak adlandırılırdı. Ancak bu rakam son yıllarda 70-80’lere yükseldi” dedi.

“Gelecek nesillere güzel bir miras bırakmalıyız”

Yaşlanmanın tanımını yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, “Yaşlanma bir sistemin fiziksel kimyasal ve biyolojik ajanlardan kaynaklanan eksojen ve endojen streslere karşı cevap verme yetisinde azalma ile karakterize, çok yönlü ve zamana bağlı kompleks bir olaydır. Sizlerin hatıralarınızla gelecek nesillere güzel bir miras bırakması gerekiyor. Yaşlıların çocuklarına yaşadıklarıyla düşünceleriyle çok güzel bir miras bırakması gerekiyor. Ne kadar depresyona ve yaşlılık psikolojisine girilirse onlara kötü bir miras kötü bir algı bırakmış oluruz” dedi.

“120 yaşını geçmemiz mümkün değil”

Dünyadaki yaş dilimlerini yeniden düzenlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Özkan, “Ortaçağ’da insanın ortalama yaşam yaşı 35-40 seneydi. Günümüzde ise ne yaparsak yapalım günümüz şartlarında 120 yaşını geçmemiz mümkün değil. Türkiye’de 15-20 yıl önce 60 yaşındaki insanlar yaşlı olarak adlandırıldı ancak bu rakam son yıllarda 70-80’lere yükseldi. Teknoloji ilerledikçe bir bakacağız bir gün 100 yaşından sonraki hastalıklarla uğraşacağız. Uzun yaşamak tabi ne kadar önemli. Belli bir şeyleri hatırlamadıktan sonra 110 yaşına kadar yaşamak istemezsiniz. Kendi kendine yetmedikten sonra yaşamak istemezsiniz. Yaşlılık sadece dış deri görüntüsüyle değerlendirilmez kalp-damar sistemi, sinir sistemi ve kaslarla birlikte yaşlılık değerlendirilmeli.”

“Göz kapağı ve çevresini gerdiriyor”

Yaşlılar da en fazla göz kapağı çevresi ve yüz germe ameliyatlarını tercih ettiklerini söyleyen Özkan, “Estetik biraz daha erken yaşlara döndü. Günümüzde ameliyat teknikleri de çok gelişti. Göz kapağının etrafını yapıyorsunuz çok ciddi değişiklik oluyor, insanı 10 sene öne götürüyor. Yaşlılar en fazla göz kapağı çevresi ve yüz germe ameliyatlarını tercih ediyor” diye konuştu.