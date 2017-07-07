Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 10:14

Prof. Dr. Şafak, hasta kabulüne başladı

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Prof.

Prof. Dr. Şafak, hasta kabulüne başladı

07 Temmuz 2017 10:14

Dr. Mustafa Asım Şafak, hasta kabulüne başladı.


Memorial Antalya Hastanesi akademisyen ve uzman kadrosuna Dr. Mustafa Asım Şafak’ı kattı. Şafak, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü’nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.


Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak 1981- 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kulak burun ve boğaz uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. 2003’te doçent, 2010’da profesör olan Prof. Dr. Şafak, profesörlük unvanını aldıktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. 2017 yılının Temmuz ayına kadar Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Şafak’ın çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını ve kongre bildirisi bulunuyor. Özellikle otoloji, nörotoloji ve baş boyun cerrahisi ile ilgilenen Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, 2017 yılının Temmuz ayında Memorial Antalya Hastanesi’nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:12
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!