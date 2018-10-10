Prof. Dr. Sezer'den fruktoz uyarısı

Dr. Siren Sezer, hazır gıda ve içeceklerle daha çok alınan fuktozun sağlığa zararlı olduğunu belirterek, "Yoğun fruktoz tüketimini halk sağlığı açısından bomba gibi görüyorum" dedi.

Prof. Dr. Siren Sezer, son yıllarda nişasta bazlı şekerlerin yani fruktozun çok tartışıldığını dile getirdi. Türkiye'de şeker üretiminin fruktoz bazlı şekere dönmesiyle böbrek hastalıklarına yakalanma riski oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Sezer, "Yoğun fruktoz kullanımının kilo alımına, karaciğer yağlanması, damar sertliği, ürik asit yüksekliği, gut hastalığına neden olduğunu biliyoruz. Gençlerin tükettiği içecekler, tatlı gıdalarla fruktozun yoğun alınması hipertansiyon yaptığı biliniyor. Kan basıncını etkiliyor, protein kaçağına neden oluyor. Yoğun fruktoz tüketimi sağlıklı bir kişinin protein kaçağı riski ile karşı karşıya gelmesine, bu da böbrek yetmezliğine neden olabiliyor" dedi.

Fazla fruktozun böbrek sağlığına zararı

Fruktozun vücutta ürik aside dönüştüğünü kaydeden Prof. Dr. Siren Sezer, "Ürik asidin kan basıncını yükseltmesi ve gutun dışında, damar duvarına hasar yapıyor. Ürik asidi yüksek hastalardan böbrek yetmezliğine yakalanma riski daha yüksek. Hazır ürünlerde fruktozun fazla olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanlığının kota konulması konusunda uyarıları olmuştu. Aldığımız gıdaların üzerindeki şekere dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Lif tüketimi

Prof. Dr. Siren Sezer, şekerli gıdalar kullanılırken beraberinde lift tüketilmesinin önemli olduğunu çünkü lifin şekerin emilimini önlediğini vurguladı.

Meyvelerin bütün veya kabuklu olarak tüketilmesinin önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Siren Sezer, saf kuru meyve ya da suyunu değil, meyvenin bütün olarak tüketilmesinin fruktozun daha az zarar vermesine neden olduğunu belirtti.

Glikoz ve froktoz karşılaştırması

Fruktoz ve glikozun kıyaslanmasını içeren bir çalışma hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr. Sezer, "Fruktoz ve glikozda aynı kaloriyi alıyorsunuz. Benzer şeker tüketiyorsunuz. Fakat fruktoz tüketenlerde karaciğer yağlanması, kilo alımı, şeker dengi bozukluğu daha fazla. Yani fruktoz her şeyi çok benzemesine rağmen, tadı da aynı olmasına rağmen çok daha fazla metabolik açısından risk faktörü. Yoğun fruktoz tüketimin halk sağlığı açısından bomba gibi görüyorum. Hazır gıdalardan kaçınmak için toplumu uyarıyorum. Besinlerin üzerindeki tuzun yanında kalori ve şeker içeriğine dikkat edilmesi ve etiketlerin geliştirilmesi gerekir. Gençleri tatlı içeceklerden mümkün olduğunca uzak tutmak gerekir" ifadelerine yer verdi.