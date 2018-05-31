Tülay Özdemir, tütün nedenli ölümlerin yüzde 80’inin orta gelir düzeyine sahip ülkelerde meydana geldiğini bildirdi.

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü dolayısıyla Antalya Tabipler Odası’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Tülay Özdemir, sigaranın sağlığa zararlarının bilimsel çalışmalarla gösterilmesine rağmen sigara kullanımının hızla artığını kaydetti. Tütün salgınından dünyada 7 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini aktaran Özdemir, bu ölümlerden 6 milyonunu doğrudan, 1 milyonunu ise pasif içicilerin oluşturduğunu dile getirdi.

Tütün nedenli ölümlerin yüzde 80’inin düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde meydana geldiğini işaret eden Tülay Özdemir, tüm dünyada gençler arasında sigara kullanımının hızla artış gösterdiğine değindi.

Elektronik sigaranın da sağlığa zararlı olduğunu dile getiren Özdemir, "Bunun yanında nargile ve sarmalık kıyılmış tütün de en az sigara kadar bağımlılık yapar. Ülkemizde hızla artan elektronik sigara, nargile salgının azalması için etkili koruyucu sağlık politikalarının geliştirilmesi gerekir. Ticari nargile sunumunun yasaklanması, tütün endüstrisine teşviklerin azalması bu alanda ulusal etkin düzenlemeler yapılmalıdır. Düz paket uygulamasıyla, sigara paketleri üzerindeki uyarıların yanı sıra markaların adı ve ürün bilgisinin standart yazı tip ve boyutuyla yazılması ve markaya ait ayırmaç, renk, resim, promosyon bilgilerinin kullanılması yasaklanmasıdır. Böylece tütün ürünlerinin çekiciliğinin azaltılmasına katkı sağlanır" ifadelerine yer verdi.

"Medya kullanılmalı"

Sigaranın önlenebilir bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Özdemir, "Sigara bıraktırma merkezlerinin yaygınlaştırılmasına önem verilmeli, kişi sigara bırakma konusunda doğru yöntem ve araçlar kullanılarak özendirilmelidir. Özellikle görsel medya işbirliği ile program dizi ve film yapımcılarının da katkısıyla bu konusun işlenmesi, halkımızın sigara bağımlılığını zararları hakkında farkındalığının artmasını sağlayacaktır" dedi.