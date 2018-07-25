Dr. Melek Nur Yavuz, proton tedavisinin özellikle çocukluk çağı kanserleri için en ideal ışın tedavisi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, proton tedavisinin, Türkiye’de de uygulanabilmesi için en az 3 yıldır yoğun bir ekip çalışması yaptıklarını belirterek, en az 80 kişilik ekibin Antalya’da göreve hazır olduğunu kaydetti. Yavuz, proton tedavisinin özellikle çocukluk çağı kanserleri için en ideal ışın tedavisi olduğunu vurguladı. Tedavinin uygulandığı çocuklarda kemik eğrilikleri oluşması gibi yan etkiler ve diğer bazı sorunlar görülmediğini belirten Yavuz, "Proton tedavisi ile çocuklardaki kemiklerin büyüme plağı dediğimiz dokuları çok iyi korunduğundan büyümekte olan çocuklarda proton ışın demetlerini kullanmak çok büyük bir avantaj. Proton tedavisinde normal dokuların şu anda pek çok merkezde uygulanmakta olan standart radyoterapiye göre normal dokulara neredeyse hemen hiç radyasyon bırakmıyor olması ikincil kanserlerin ortaya çıkma ihtimalini de çok azaltmaktadır" diye konuştu.

"Çocukluk çağı beyin tümörlerini proton tedavi süreci 6-8 hafta sürebilir"

Çocukluk çağında beyin tümörü tanısı alan hastalar için de protonun ciddi bir avantaja sahip olduğunu ifade eden Antalya OnkoTalya Kanser Kliniği uzmanlarından Prof. Dr. Yavuz, "Özellikle 5-6 yaşın altındaki çocuklarda, beynin radyasyona maruz kalması, ileride bu çocuklarda zihinsel hasarlara, örneğin bir miktar zeka geriliğine, öğrenme ve zihinsel becerilerde geri kalma gibi sorunlara sebep olabilir. Öte yandan, beyin kanserine sahip küçük çocuklarda açık cerrahi de önemli başka bir tedavi seçeneği olabilir. Ancak, cerrahi de bir miktar normal beyin dokusunun zarar görmesine sebep olabileceğinden, normal dokuları son derece iyi koruyan proton tedavisi cerrahiye de mükemmel bir alternatif olabilir. Çocukluk çağı beyin tümörleri için ortalama bir proton tedavi süreci 6-8 hafta sürmektedir" dedi.

80 kişilik ekip Antalya’da hazır

Proton tedavisinin Türkiye’de de uygulanabilmesi için en az 3 yıldır yoğun bir ekip çalışması yaptıklarını da dile getiren Yavuz, en az 80 kişilik ekibin Antalya’da bu göreve hazır olduğunu kaydetti.

Proton tedavisini "kansız cerrahi" olarak adlandıran Yavuz, "Kansız diyorum, çünkü invaziv değildir; yani, vücudun içerisine dışardan bir cihaz veya madde yerleştirmek söz konusu değildir. Proton tedavisi ağrısızdır ve hastaların normal aktivitelerine devam etmelerine de izin veren ideal bir yöntemdir. Ancak halen yaklaşık 80 merkezde ve büyük bir başarıyla uygulanan bu tedavi için Türkiye’de henüz hiçbir merkez bulunmuyor" şeklinde konuştu.