Prof.Dr. Alpsoy, “Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk” kitabına adını yazdırdı.

Dr. Erkan Alpsoy, Turkishtime tarafından hazırlanan “Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk” kitabına adını yazdırdı.

“Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk” arasında 69. sırada yer alan Prof. Dr. Alpsoy, aynı zamanda Sağlık Bilimleri alanında Akdeniz Üniversitesi 2002 Yılı Teşvik Ödülü de olmak üzere özellikle Behçet hastalığıyla ilgili yaptığı araştırma ve sunumlar dolayısıyla pek çok ödülün de sahibi.

Turkishtime tarafından hazırlanan; araştırmaları, buluşları ve tedavi yöntemleri dünyada yankı uyandıran tıp insanlarını bir araya getiren kitap, yurtdışında Harvard, Yale, John Hopkins University, University of Chicago gibi dünyanın önde gelen bilim kurumlarında ve yurtiçinde de ülkemizin bu alanda en başarılı kurumlarında araştırma yapan başarılı Türk tıp insanlarının öykülerini anlatıyor. Çalışmada, Türk tıp insanları, uluslararası literatürde kabul edilen “H-endeksi” ölçütüne göre sıralandı. H-endeksi, bilim insanlarının yaptığı araştırmaların aldığı atıf sayısını gösteriyor. H-endeksi ne kadar yüksekse, bilim insanının araştırmaları alanında o kadar çığır açıcı nitelik taşıyor. Kitapta H-endeksi 50'nin üzerinde 16 Türk tıp insanı bulunuyor.