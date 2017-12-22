Protez bacağını çıkartıp kendisine saldıran öğretmene ders verdi

Veli, öğretmenin kendisini engelli olduğunu bildiğini ve o yüzden saldırdığını söylerken, şiddet gördüğü iddia edilen küçük çocuk ise, "Beni dövdü, korkuyordum. Ardından uçak gibi sallayıp masanın üzerine fırlattı. İstanbul’da 15 adamım var, konuşursan babanı öldürtürüm diyordu" dedi.

Antalya’nın Kaş ilçesi Sütleğen Mahallesi’nde 10 yaşındaki Okan Kargın’ı dövdüğü iddiasıyla kendisini şikayet eden velilerden anne Fatma Kargın’a tehditler savuran, baba Mehmet Kargın’a ise "Sen fakirsin, mahkemeye gidecek para bulamazsın" diyerek saldıran öğretmen Yusuf Akça, başlatılan soruşturma sonrası açığa alındı. Yaşanan olay sonrası Akça’dan şikayetçi olan baba Mehmet Kargın o anları, küçük oğlu Okan da öğretmeniyle yaşadıklarını İHA’ya anlattı.

"Engelli olman fark etmez" iddiası

Oğlunun son dönemlerdeki hareketlerinden şüphelendiğini belirten Mehmet Kargın, diğer öğrencilerin durumu anlatmasıyla oğlunun şiddet gördüğünü anladığını söyledi. Olayın ardından öğretmeni şikayet ettiğini belirten Kargın, şikayetten 2 ay sonra ise Yusuf Akça’nın kendisini telefonla aradığını belirtti. Kargın, öğretmenle olan telefon diyaloglarını şöyle anlattı:

"Beni şikayette bulunmuşsunuz, ’suç mu şikayette bulunmak’ dedim. ’Suç’ dedi. ’Seni de döverim ve dövdürürüm’ dedi. ‘İyi o zaman döv zaten ben engelli biriyim’ dedim. ‘Fark etmez’ dedi. Daha sonra bir gün sonrası çarşıya alışveriş yaparken hocaya rastladık. Hocaya o gün telefonda alkollü müydün diye soru sordum, alkollüydüm ama ne konuştuysam bilincindeydim’" ifadelerini kaydetti.

"Bir öğretmenden beklenmedik sözlerdi"

Daha sonra öğretmenin kendisine tehditler savurduğunu anlatan Kargın, "Senin paran yok, garibansın diye hakaretler yağdırmaya başladı. Bunlar gerçekten ağır sözler. Bir öğretmenden beklenmedik sözler ve zoruma gitti. Herkes gariban olabilir, herkes zengin de olabilir. Daha sonra beni tartakladı, sonra eşime saldırmaya çalıştı. Ben de onları korkutmak için meyve soymak için kullandığım çakımı çıkarttım" diye konuştu.

Kendisinin engelli olduğunu öğretmenin bildiğini söyleyen Kargın, "Zaten beni herkes döver, 10 yaşındaki çocuk gelse yine döver. Çünkü ben engelliyim. Ayağımın bir tanesi yok, bunu da biliyordu kendisi. Bunun için bana gariban diye ağır sözler konuştu" ifadesini kullandı.

"Uçak gibi sallayıp masanın üzerine fırlattı"

Babasının olayı sorduğu minik Okan ise o anları anlattı. Okan, "Dövüyordu, korkuyordum. -İstanbul’da 15 tane adamım vardı, sizin babanızı öldürürüm- diyordu. Dövdü ve beni uçak gibi salladıktan sonra asanın üzerine attı. Masanın sivri ucu kalbime geldi, canım acıdı" dedi.

Anne Fatma Kargın ise "Biz gariban olduğumuz için bizi eziyorlar. Devlet büyüklerimizden destek istiyorum, bu işin sonunu bırakmasınlar. Biz gariban olabiliriz ama akşam eve geldiğimizde bir tas çorba içtiğimiz zaman bizden mutlu kimse yoktur" dedi.

Olay

Olay, Antalya’nın Kaş ilesi Sütleğen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sütleğen İlköğretim Okulunda sınıf öğretmenliği yapan Y.A., iddialara göre bir 3’üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Okan Kargın’ı dövdü. Öğrencinin durumu ailesine haber vermesinin ardından ise baba Mehmet Kargın (48), Milli Eğitim Müdürlüğüne öğretmen hakkında şikayette bulundu. Şikayetin ardından başlayan soruşturmayı öğrenen Y.A., baba Kargın’ı arayarak kendisini neden şikayet ettiğini sordu ve iddialara göre tehdit etti.

Telefon konuşmasının tartışmaya dönmesi üzerine Kargın ailesi ile öğretmen sokakta karşı karşıya geldi. Cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmen Y.A. ilk etapta oğluyla birlikte yürüyen anne Fatma Kargın’a (35) ‘Hepiniz mahkemeye geleceksiniz. Seni de listeye yazdım’ diye tehdit etmeye başladı. Anne ise, ‘Sen adama astıracağım, kestireceğim diye fedailik yaparken ben bu çocuğu sana nasıl göndereyim’ diye karşılık verdi. Daha sonra ayağından engelli olan babanın yanına giden Y.A, ‘Beni niye şikayet ediyorsunuz siz’ diye sordu, baba ise bu soruya ‘sen bu çocuğu niye dövüyorsun?’ diyerek karşılık verdi.

Dövme olayını kabullenmeyen Y.A., ailenin tepkisi üzerine ise bu sefer öğrencisi Okan Kargın’a yönlendi. Çocuğa, ‘Senin ağzını burnunu kırdım mı ben?’ diye soru yönelten öğretmene, babanın cevabı ise ‘illa ağzını burnunu kırman mı gerekiyor’ oldu. Tartışmanın alevlenmesi üzerine ise Y. A., babaya tehditler savurmaya başladı. ‘Bundan sonra bu köyde beni şikayet eden olursa onun ağzını burnunu kıracağım’, ‘Sen fakirsin, mahkemeye gidecek para bulamazsın’ diye tehditler savuran öğretmen, çevredekilerin ‘sen öğretmensin, yakışmıyor’ ifadelerine de aldırış etmedi.

"Hadi gel seninle mezarlığa doğru gidelim"

Babaya karşı tehditlerine devam eden Y.A., ‘Ben şimdi dolaşmaya çıkıyorum tek başıma, mezarlığa doğru. Hadi gel seninle mezarlığa doğru gidelim. Bu köyün kralı sen misin?’ dedikten sonra, tepkisini sürdüren engelli velinin üzerine eşi ve çocuğunun gözü önünde saldırdı. Olay sonrası neye uğradığını şaşıran veli ise, üzerindeki bulunan çakıyı çıkartarak öğretmene gösterdi. Tüm bu anlar ise cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun incelenmesi için bir müfettiş görevlendirileceği bildirildi.