Rahatsızlanan yolcuyu belediye otobüsüyle hastaneye götürdü

Belediye otobüsünün tecrübeli şoförü Mehmet Ali Aksoy, güzergah dışına çıkıp baygın vaziyetteki yolcuyu klakson çalarak en yakın hastaneye ulaştırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ünsal-Lara TRT Kampı hattında çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü şoförü Mehmet Ali Aksoy’un kullandığı 07 AU 0036 plakalı halk otobüsünde bulunan bir yolcu, aniden rahatsızlanarak araçta bayıldı. Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinden Lara’ya seyir halinde bulunan Aksoy, hemen yolculardan bayılan kadının etrafını açmalarını istedi. Yolcular, rahatsızlanan kadına yardım için müdahale etmeye çalıştı. Paniğe kapılmayan otobüs şoförü Mehmet Ali Aksoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Daha sonra bulundukları mevkinin özel bir hastaneye yakın olduğunu dikkate alan sürücü, hastayı otobüsle hastaneye ulaştırdı. Hastanenin acil servis ekiplerine teslim edilen hasta, tedavi altına alındı. Aksoy ise yolcularıyla birlikte güzergahına devam etti.

Yolcunun otobüste baygınlık geçirmesi ve yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

27 yıldır otobüs kaptanlığı yapan evli ve 3 çocuk babası 52 yaşındaki Mehmet Ali Özsoy, yaptığının bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

LF10 hattında Lara’ya giderken olayın Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandığını aktaran Aksoy, "Yolcularımız içeride bir kadının fenalaştığını bildirdi. Yolculara kadını yere sırt üstü yatırmalarını ve etrafını açmalarını istedim. Daha sonra elektronik levhamı kapatarak, yakındaki özel bir hastaneye doğru aracımı sürmeye başladım. Acil servise hastayı yetiştirdik. Umarım hastamız iyileşmiştir, sağlığına kavuşmuştur" dedi.

"İnsanlık görevimi yaptım"

Kendileri için en önemli şeyin yolcularının güvenliği olduğunun altını çizen Mehmet Ali Aksoy, "Aracımızın içindeki herkesin canı bize emanettir. Onları kendi çocuğumuz, kendi eşimiz, kardeşimiz gibi düşünürüz. Belediyeden bu noktada eğitimler aldık. Yolcuların mutlu, huzurlu şekilde ev ve işlerine ulaştırmakla sorumluyuz. Biz de bu bilinçle görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Normal bir reaksiyon gösterdim, sıra dışı bir şey değil, insanlık görevimi yaptım. Benim gibi diğer arkadaşlarım da aynı şeyi yapardı. Bizim için önemli olan yolcularımızın güvenliğidir" ifadelerine yer verdi.

Aksoy, yolcuyu hastaneye bıraktıktan sonra diğer yolcularını istedikleri yerlere ulaştırdıklarını bildirdi.