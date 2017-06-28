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28 Haziran 2017 13:21

Raket ustaları bu kez golf sopası tuttu

Antalya Open ATP çim kort turnuvası kapsamında düzenlenen etkinlikte yıldız tenisçiler golf sahasına çıktı.

Raket ustaları bu kez golf sopası tuttu

28 Haziran 2017 13:21


Antalya Open ATP çim kort turnuvası kapsamında raket ustaları bu kez golf sahasına çıktı. Golf sahasına gelen tenisçiler hünerlerini sergiledi. Eğlenceli geçen etkinlikte usta raketler dünya eski 8 numarası Sırp Janko Tipsarevic, Avustralyalı Matthew Ebden, Moldovalı Radu Albot, Rus Alexey Vatutin, milli tenisçi Anıl Yüksel golf vuruşu yaptılar. Sporcuların golf vuruşları etkinliğine Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da eşlik etti. Golfte Türkiye’nin bir numarası şampiyon Ali Altuntaş da tenis ustalarına golf vuruşu dersleri verdi.


Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, turnuvanın hem dünya hem de Türkiye açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde ilk kez çim kort turnuvası yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya açısından ve ülkemiz açısından önemli bir turnuva. Çim kortta çocuklarımızın oynamaları dünyanın en iyileriyle karşılaşıp onları yenme şansları da elde ettiler ve nitekim Marsel kazandı. Bunlar gelecek adına ümit veren şeyler. Çocuklarımızın gelişimi için şart” dedi.


Tenis oyuncularının turnuvadan memnun kaldıklarını ve her yerde anlatacaklarını ifade eden Durmuş, “Sporun her dalı farklı kendine has güzellikleri var kendisine has tekniği var. Golfçülere saygı duyarak çalışınca insanın yapabileceğine inandığım bir yoldan geliyorum. Keyifli güzel aynı yede hem golf hem tenis olması çok muhteşem bir şey. Yine bu Kaya gurubunun bir başarısı ülkemizin böyle bir tesise sahip olması ayrıca onur gurur verici. Oyuncularımız çok memnun. Dünyanın en iyi sporcuları burada. Antalya’da böyle bir tesiste iç içe olması da duymuş oldukları memnuniyeti her yerde anlatacaklarını söylüyorlar. Aslında her gelen tenisçi Dünya da bir elçi olarak gidiyor bunu çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.




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