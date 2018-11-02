Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Rally Antiphellos 2. etabı sona erdi.

Rally Antiphellos 2. etabı Kasaba, Gedikbaşı ve Kuruova etaplarının geçişinin ardından kamp alanında sona erdi. Toplamda 2 ülkeden 33 otomobil ve 15 motorcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde pilotlar, sabah saatlerinde Kasaba'daki servis alanından çıkıp, 149.42 kilometre uzunluğundaki Kasaba, Gedikbaşı ve Kuruova etabında yarıştı.

Yarışmanın ikinci gününde şu sonuçlar alındı:

Motosiklet kategorisi: 1. Serkan Özdemir, 2. Selçuk Bektaş, 3. Oğuz Küçükbarak.

Otomobil kategorisi: 1. Mert Becce/ Hakan İsen, 2. Tolga Yılmaz/ Ebru Demiray Erişti, 3. Deniz Dağlı/ Sibel Dağlı.