Rally Antiphellos heyecanı sona erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve 4 gün süren Rally Antiphellos Off-Road Yarışı ödül töreniyle sona erdi.

Kaş'ta 450 kilometrelik parkurda 12 motosiklet ve 17 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen Rally Antiphellos yarışları tamamlandı.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi desteğinde, Antalya Off-Road Kulübü ve Transanatolia işbirliğiyle düzenlenen Rally Antiphellos yarışları ralli-motosiklet genel klasmanda Serkan Özdemir birinci, Selçuk Bektaş ikinci, Hüseyin Türkel üçüncü oldu.

Ralli-otomobil genel klasmanda Mert Becce-Hakan İsen birinciliği, Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar ikinciliği, Ahmet Tınkır-Ali Günpay üçüncülüğü elde etti.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer törende yaptığı konuşmada, Kaş'ın doğal güzellikleri içerisinde gerçekleştirilen organizasyona katılan yarışmacıları kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.