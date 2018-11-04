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Rally Antiphellos heyecanı sona erdi

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen ve 4 gün süren Rally Antiphellos Off-Road Yarışı ödül töreniyle sona erdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve 4 gün süren Rally Antiphellos Off-Road Yarışı ödül töreniyle sona erdi.


Kaş'ta 450 kilometrelik parkurda 12 motosiklet ve 17 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen Rally Antiphellos yarışları tamamlandı.


Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi desteğinde, Antalya Off-Road Kulübü ve Transanatolia işbirliğiyle düzenlenen Rally Antiphellos yarışları ralli-motosiklet genel klasmanda Serkan Özdemir birinci, Selçuk Bektaş ikinci, Hüseyin Türkel üçüncü oldu.


Ralli-otomobil genel klasmanda Mert Becce-Hakan İsen birinciliği, Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar ikinciliği, Ahmet Tınkır-Ali Günpay üçüncülüğü elde etti.


Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer törende yaptığı konuşmada, Kaş'ın doğal güzellikleri içerisinde gerçekleştirilen organizasyona katılan yarışmacıları kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

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