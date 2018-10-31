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Rally Antiphellos Kaş'ta başlıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde Rally Antiphellos off-road heyecanı yaşanacak.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Rally Antiphellos off-road heyecanı yaşanacak.


Antalya Offroad ve Motorsporları Kulübü tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Rally Antiphellos, 1-4 Kasım tarihleri arasında Kaş'ta gerçekleşecek. İlk gün, idari ve teknik kontrolün arından yarışlar ilçe merkezinden start alacak. Ralli ve Raid kategorilerinde mücadele edecek yarışmacılar, Kaş'ın doğal güzellikleri içinde toplamda 421 kilometre yol katedecek.


Motosiklet, ATV-SSV ve 44 araçlara açık Rally Antiphellos'un son gününde finiş ve kupa töreni yapılacak.

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