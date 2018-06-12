Ramazan Bayramı mesajları

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalyalıların ve kentte konuk olanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Vali Karaloğlu, “Bereket, paylaşma, kaynaşma ayı olan Ramazan boyunca vatandaşlarımızla daha sık bir araya geldik. Şehrimizin hemen her köşesinde kurduğumuz bereketli iftar sofralarında, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere, dezavantajlı vatandaşlarımızla, kimi kimsesi olmayan yetim ve öksüzlerimizle buluştuk. İlgili kurum ve kuruluşlarımızın kurduğu sahur ve iftar sofralarında, Ramazan ayına mahsus duyguları, toplumumuzun hemen her kesiminden vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. Paylaştık, kaynaştık, hasbihal ettik; birliğimizi, dirliğimizi pekiştirdik, güçlendik” dedi.

“Bayram için gerekli tedbirleri aldık”

Antalya Valiliği olarak, bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için gereken her türlü tedbiri aldıklarını belirten Karaloğlu, “Bayramda sıla-i rahim ve tatil için yola çıkacak olan tüm vatandaşlarımızı, bayram sevincini felakete dönüştürmemek için trafik kurallarına azami düzeyde riayet etmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Sözen: “Gece gündüz seferber olacağız”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, Ramazan Bayramı’nı vatandaşların sorunsuz ve huzur dolu yaşaması için, üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini söyledi.

Sözen, “Tüm birimlerimiz mübarek Ramazan ayında olduğu gibi bayramda da sizler için gece gündüz seferber olacak, hizmetleri zamanında sizlere ulaştıracaktır. Ramazan Bayramı’nın insanlık adına, çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine hoşgörüyü, karanlık yerine aydınlığı getirmesini temenni ediyor, sosyal barışın sağlandığı, birlikteliklerin arttığı bir bayram diliyorum. Bu anlamlı günde Tüm İslam aleminin, Büyük Manavgat ailemizin birer ferdi olan tüm Manavgatlı hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur, bereket ve sosyal barış dolu, aydınlık yarınlar diliyorum” diye konuştu.