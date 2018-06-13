Ramazan Bayramı mesajları

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için emniyet teşkilatının 24 saat görev başında olacağını söyledi. Ulucan, “İlimizde bulunan otogar, havalimanı ve alışveriş merkezlerinde, yoğunluk beklendiğinden, vatandaşlarımızın kapkaç, hırsızlık, yankesicilik gibi suçlara maruz kalmalarının önüne geçilmesi için bu bölgelerde sivil veya resmi olan motorize ve yaya devriye görevlilerinin sayıları arttırılmıştır. Bayram süresince mezarlık ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mezarlık alanlarında personel görevlendirilmiştir. Mezarlıklara araçları ile gelen vatandaşlarımızın araç içerisinde, kıymetli eşya ve evrak bulundurmamaları, değerli eşyalarını araçlarında görünür yerde bırakmamaları, mağdur olmalarının önüne geçecektir. Ayrıca, camilerimizde de Bayram Namazı sebebiyle ek tedbirler aldırılacaktır” dedi.

“Şehir içi ve şehirlerarası yıllarda denetimler arttırıldı”

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda trafik kazalarının önlenebilmesi için denetimlerini arttırdıklarını söyleyen Emniyet Müdürü Ulucan, “Şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerinde kontrollerimiz Bayram süresince yoğun bir şekilde sürdürülecek, güvenli seyahat için yeterli şartları karşılamayan ve eksik evrakları olan araçların seyahatlerine, izin verilmeyecektir. Bu özel günlerin hüzne dönüşmemesi için, yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami derecede riayet etmeleri, uykusuz yola çıkmamaları, ayrıca ikametlerinden ayrılırken kapı ve pencerelerini kilitlemek sureti ile gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir” diye konuştu.

Menderes Türel, “Etkinliklerimizle Ramazanı en güzel şekilde yaşattık”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Belediye olarak genç, yaşlı bütün vatandaşlarla Ramazan ayı geleneklerini en güzel şekilde yaşamaya ve yaşatmaya gayret ettiklerini ifade etti. Türel, “Antalya’nın birçok ilçe ve mahallesinde dayanışma ve paylaşmanın sembolü olan iftar yemeklerimizle Ramazan bereketini birlikte yaşadık. Karaalioğlu Parkı’nda kurduğumuz Ramazan Çarşısında geçmişten geleceğe Ramazan coşkusunu yaşadık. Birbirinden farklı etkinlik ve konserlerle dolu dolu bir ay geçirdik. Bu yıl ilk kez Şarampol Caddesi’nde düzenlediğimiz etkinliklerimizle Ramazanı en güzel şekilde yaşattık. Ramazan etkinliklerimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı mutluluğumu ifade etmek isterim. Siz değerli hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, ailenizle birlikte sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlar diliyorum. Bayramlarını Antalya’da geçiren vatandaşlarımıza hoş geldiniz dileklerimi sunuyor ve Bayramlarını kutluyorum. Ramazan Bayramı’nın Türkiye’miz ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını, birlik, beraberlik içinde barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Davut Çetin: “Bereket getirsin”

ATSO Başkanı Davut Çetin de, “Bu Ramazan Bayramı’nı da her yıl olduğu gibi Antalya’da tatilde geçirecek yüzbinlerce vatandaşımız ve aynı zamanda yabancı konuklarımızla birlikte idrak edeceğiz. Turizmdeki daralmayı geride bırakan turizmcilerimizin ve esnafımızın da ekonomik anlamda bayram sevinci yaşayacağını umuyorum. Bayramın üyelerimize, işlerinde bereket getirmesini, bereketin, birlikte çalışma ve üretme kültürü ile tüm yıla yayılmasını diliyorum.”

Ümit Uysal, “İnşallah bu bayram, Türkiye’miz için aydınlık, güzel bir geleceğin müjdecisi olur”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da, “Kıymetli komşularım, Ramazan ayını hep birlikte, iftar sofralarımızda, mahallerimizde on binlerce insanımızla yaşadık, idrak ettik. Ve güzel Ramazan Bayramı’mıza kavuştuk. Ne mutlu bize ki, Muratpaşa’mızda herkes herkesi olduğu gibi kabul ediyor, seviyor, sayıyor ve tebessüm eden bir kentte el ele omuz omuza olmanın onurunu yaşıyoruz. Sizin, ailenizin ve sevdikleriniz Ramazan Bayramını kutluyorum. İnşallah bu bayram, Türkiye’miz için aydınlık, güzel bir geleceğin müjdecisi olur” diye konuştu.

Ali Çandır: “Daha fazla paylaşarak ekonomik büyümemizi sağlayalım”

ATB Başkanı Ali Çandır, “Binlerce yıl çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, bayramların el ele, kol kola, huzur içerisinde birlik ve beraberlikle kutlandığı kutsal topraklar olmuştur. Bayram çocukluğumuzdur, gülümsemeyi, umudu, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, kucaklaşmayı anımsatır bizlere. Bayramlarda nefretin dili yoktur. Umudun yeşerdiği, sevgi ve barışın çoğaltıldığı günlerdir bayramlar. Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bu coğrafyada, geleceğimizin çimentosu sevgiyi, barışı, dostluğu, bereketi hep birlikte çoğaltalım. Ötekileştirmeden birbirimizi kucaklayalım. Birlikte daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha fazla paylaşarak ekonomik büyümemizi sağlayalım. Bunlar hayal değil, kadim toprakların geninde bunların hepsi var yeter ki potansiyelimizi harekete geçirelim, yeter ki kararlı olalım” dedi.

Adlıhan Dere: "Esnaflarımız bayram hazırlıklarını tamamladı"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte hepimizi tatlı bir alışveriş telaşı sardı. Esnaf ve sanatkarlarımız her zaman olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hazırlıklarını tamamladı. Bu süreçte hemşerilerimize, merdiven altı üretimlerden uzak durmalarını ve ihtiyaçlarını bildikleri, güvendikleri esnaflarımızdan yapmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bu duygularla beraber tüm İslam Aleminin, Esnaf ve Sanatkarlarımızın Ramazan Bayramını içtenlikle kutluyor, tüm hemşerilerimize sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Ethem Taş, “Birlik, bereket, bolluk getirsin”

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olan Ramazan Ayı’nı geride bırakırken, bayramdan kısa bir süre sonra gerçekleşecek 24 Haziran seçimlerinin de ülkemize birlik, bereket ve bolluk getirmesini diliyorum. 16 yıldır dualarıyla, destekleriyle bizi yalnız bırakmayan milletimizin 24 Haziran’da da yeni bir tarih yazacağına inanıyor, bu vesileyle tüm hemşerilerimize sevgi ve saygılar sunuyorum.”

Mustafa Çoban’ın mesajı

MEMUR-SEN İl Temsilcisi Mustafa Çoban ise, “Aziz milletimiz başta olmak üzere, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bayramın tüm gönüllere, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Sinan Kuluöztürk’ün mesajı

SAĞLIK-SEN Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güç kazandığı özel günler olduğunu belirterek, “Devletimiz ve milletimiz gibi biz de SAĞLIK-SEN olarak nerede bir mazlum varsa orada olmaktan, mazlumun ve mağdurun yanında yer almaktan, bu uğurda çalışmaya, mücadele etmekten asla geri durmayacağız” diye konuştu.