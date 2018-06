Ramazan Bayramı mesajları

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yayımladığı mesajda, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ı tamamlayarak milletçe sevgi ve muhabbetle Ramazan Bayramı’na kavuştuklarını belirtti. Bayramların, milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı, insanları aynı düşünce ve duygularda buluşturan, yakınlaştıran, umut ve sevincimizi artıran, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştiren günler olduğunu ifade eden Hakan Tütüncü, "Bu duygularla, Ramazan Bayramı’nın şahsınız, aileniz, ilçemiz, ülkemiz, İslam Alemi ve insanlık için güzelliklere, hayırlara vesile olmasını bütün kalbimle temenni ediyorum. Ramazan ayının ulviyetini, mutluluğunu ve paylaşma geleneğini Kepez’in 66 mahallesinde kurduğumuz iftar sofralarımızda yaşattık. Ramazan boyunca iftar sevincini ve Ramazan’ın bereketini iftar sofralarında 100 bin hemşehrimizle paylaştık. Ortaya koyduğumuz manevi atmosferde her vesile ile vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu ve hazzını yaşadık. Kepez Belediyesi olarak Ramazan Bayramını en iyi şekilde yaşamanız için her türlü tedbiri aldık. Belediyemiz, yardıma ihtiyaç duyduğunuz her hususta ve her zaman yanı başınız da olacaktır. Siz değerli hemşerilerimin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramını, en kalbi duygularımla kutlarken, bu güzel günlerin coşkusunun doyasıya yaşanmasını temenni eder, bayramın tüm insanlığa hayırlı olmasını tüm içtenliğimle dilerim" dedi.

Yücel’in bayram mesajı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya halkının ve ilçede bulunan misafirlerin bayramını kutlayıp, sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini diledi. Ramazan bayramı öncesi gerekli tüm önlem ve hazırlıkların yapıldığını belirten Yücel, “Bunun için de biz yerel yöneticiler olarak her türlü hazırlığı yaptık. Kolluk kuvvetleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla istişareli, kontrollü ve güvenli bir şekilde tüm tedbirlerimizi aldık. Halkımıza ve misafirlerimize şeker tadında bir bayram yaşatmak için elimizden gelen tüm çalışmayı yapacağız. Bine yakın günlük nöbetçi personelimizle tatil boyunca hizmet vereceğiz. Temizlik İşleri ve Zabıta ekiplerimiz, Çevre Koruma ve Kontrol, Park Bahçe ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bir aksaklık yaşanmaması için bayramda da görevlerinin başında olacak. Mobil ekiplerimiz bayram süresince hizmet verecek. Böyle anlamlı ve güzel günlerde halkın mutluluğu ve huzuru bizler için her şeyden daha önemli. Biz çalışmamıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çalık’ın bayram mesajı

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık yayımladığı mesajda Ramazan Bayramı’nı kutladı. Çalık, "Bayramın ülkemiz başta olmak üzere, tüm İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramlar cömertliktir ve dayanışmadır. Bayramları akrabalık ve komşuluk bağlarını kuvvetlendirmemize vesile olarak değerlendirmeliyiz. Bayramda aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettikleri yakınlarını da unutmamalıyız. Şehit aileleri bu vatan için en kıymetli varlıklarını feda etmişlerdir. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmamalı ve ziyaret etmeliyiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnetle anıyorum. Yakın coğrafyamızda, kan akarken, zulüm ve yoksulluk en ağır şekilde hüküm sürerken, Ramazan Bayramı’nın, insanlığa vicdanı ve merhameti hatırlatması en büyük arzumuzdur. İslam coğrafyasında halen yer yer yaşanılan savaş, çatışma ve yıkımlara karşı her zamankinden çok daha duyarlı olacak, barış ve adaletin dünyada egemen olması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacağının bilinmesini isterim. Bütün dünya milletleri, Türkiye’yi büyük bir ibretle takip ediyor. Nerede bir zulüm varsa, gücümüzün yettiği kadar müdahale ederek yoksulların ve düşkünlerin sesi olamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kurga’nın bayram mesajı

KEMİAD Başkanı Özgür Kurga, Kemerli turizmcilerin ve vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirilmesi temennisinde bulunan Özgür Kurga “Ramazan Bayramımız kutlu ve hayırlara vesile olsun. Bu yılda Ramazan-ı Şerifi idrak ederek bayrama ulaştık. Bayramlar küskünlerin barıştığı, birlik ve beraberliğin zirve yaptığı çok özel günlerdir. Başta tüm İslam alemi olmak üzere Kemerli turizmcilerin ve vatandaşların sevdikleri ile mutlu, huzurlu sağlık dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.

Kemer Bölgesindeki turizmdeki hareketliliğe değinen KEMİAD Başkanı Özgür Kurga, “Bölgemiz Kemer bu yıl turizmde geçen iki yılda yaşanan sıkıntıları aşmış durumda ve hareketli bir sezon yaşamaktadır. Bayram boyunca daha önceden gerçekleşen rezervasyonlar ile otellerimizde doluluk oranları yüzde 100’leri bulmaktadır. Buda bölgemizdeki ticari hareketliliğe büyük bir katkı sağlayacaktır. Bölgemize gelen misafirlerimize de güzel bir bayram geçirmelerini dilerken, otellerinde yaşayacakları tatilin yanı sıra çarşılarımızda gezmelerini ve rahatlıkla alışveriş yapmalarını, birbirinden güzel ve çekici doğal ve tarihi güzellikleri de görmelerini diliyorum” diye konuştu.