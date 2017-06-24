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24 Haziran 2017 14:15

Ramazan bayramı tatili nedeniyle nüfusun 4 milyonu bulduğu Antalya’da sahiller doldu

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi kentler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından tatilciler Antalya’ya akın etti.

Ramazan bayramı tatili nedeniyle nüfusun 4 milyonu bulduğu Antalya’da sahiller doldu

24 Haziran 2017 14:15

Nüfusun dört günlüğüne 4 milyonu bulan Antalya’da tatilciler sahilleri doldurdu.


Okulların kapandığı döneme denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle iç turizmde ciddi hareketliliğe yol açan bayram tatili döneminde birçok tatilci de 3.5 günlük resmi tatil dönemini, idari izinle birlikte 9 güne uzattı.



Nüfus 4 günde 4 milyonu geçiyor


Nüfusu 2.3 milyon olan Antalya’nın 4 günlük bayram döneminde yerli ve yabancı tatilciler nedeniyle nüfusunun ise 4 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. 4 günlük bayram tatilinde Antalya’yı tercih eden yerli turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nda serinlemeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 38 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da nem oranı 45, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü. Her türlü hizmetin verildiği sahilde hemen hemen boş yer kalmazken, vatandaşlar boş şezlong ve şemsiye bulmakta güçlük çekti. Sahile gelen vatandaşlar içerisinde denizin keyfini her zamanki gibi çocuklar ve anneleri çıkardı. Kimi tatilciler şezlonglarda güneşlenirken, kimileri denizde kulaç attı. Antalya’da bayram boyunca hava sıcaklığının gündüz saatlerinde en düşük 33, en yüksek 39 derece olması bekleniyor.



“Tatilimi denize girerek geçiriyorum”


Bayram tatilini geçirmek için İstanbul’dan Antalya’ya geldiğini ifade eden Hale Genç, “İstanbul’dan hem akrabalarımı ziyaret etmeye hem de burası sıcak olduğu için tercih ettim. Hava çok güzel. Bende tatilimi denize girerek geçiriyorum. Tatilimiz 4 gün bende bu 4 günümü burada geçireceğim. Plajlar çok güzel. Erken geldim ama eş dost ziyaretini bayramın ilk gününe sakladım ve yarın ziyaretlere başlayacağım” dedi.



“Antalya’nın diğer güzelliklerini de gezerek değerlendireceğiz”


Eskişehir’den Antalya’ya eşi ve çocuğuyla tatile geldiğini dile getiren Sinem Kurşun, “Güneşin ve denizin tadını çıkartıyoruz. 4 günlük bayram tatilimizi değerlendiriyoruz ve eğleniyoruz. Tatilimizi yoğun olarak denizde geçireceğiz ancak Antalya’nın diğer güzelliklerini de gezerek değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.


Antalya’ya tatile geldiğini ifade eden Tatyana Aykut ise havanın sıcak ama güzel olduğunu söylerken denize girerek serinlediğini dile getirdi.




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