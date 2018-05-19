Ramazan Davulcuları İş Başında

Korkuteli ilçesi’nde Ramazan davulcuları, sahur vaktinin gelmesi ile birlikte yine işbaşı yaptı. Sokak sokak gezip maniler söyleyip vatandaşları sahura kaldıran Ramazan davulcuları ilçe halkını kaldırmaya devam ediyor. Korkuteli’nde 25 yıldır Ramazan aylarında davul çalarak oruç tutmak isteyen vatandaşları uyandırmaya çabaladığını belirten Hüseyin Gürbilek, “Eskiden Ramazan ayının gelmesini dört gözle beklerdik. Sahur vakitlerinde davul çalıp, maniler söyleyerek, oruç tutmalarını sağladığımızda bizlere bahşiş verirlerdi, şimdi vatandaş yatağından kalkıp ta 1 TL’yi atmayı çok görüyor” dedi.