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18 Mayıs 2018 16:55

Ramazan Meydanı’na yoğun ilgi

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde Ramazan ayı boyunca devam edecek Ramazan Meydanı etkinliklerine vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Ramazan Meydanı’na yoğun ilgi

18 Mayıs 2018 16:55


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde hazırlanan Ramazan Meydanı’nı ziyaret etti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel ardından Mehter Takımı’nın sunumunu ve Meddah grubunun gösterisini izledi.


Başkan Yücel, “Her akşam iftardan sonra saat 21.15’ten itibaren şenlik alanında hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birinden farklı programlar düzenliyoruz. Ramazan’ın ruhunu yaşattığımız Ramazan Meydanımıza bütün vatandaşlarımız davetlidir” dedi.


Belediye yanındaki Ramazan Meydanı’nda hem çocuklar hem de aileler için her akşam birbirinden ilginç programlar yer alıyor. Ramazan Meydanı etkinlikleri arasında Mehter Takımı, geleneksel sahne gösterileri, Hacivat- Karagöz, meddah, orta oyunu, paytak show, Jonglör-İllüzyon Gösterisi, Türk Sanat Müziği Dinletisi yer alıyor.



İkram çeşmesine yoğun ilgi


Meydanda gösterilerin yanısıra Belediyenin ikram çeşmesinden vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram ediliyor. Alana kurulan stantlardan ise vatandaşlar iftar sonrası çay, kahve, pamuk şeker, patlamış mısır gibi geleneksel lezzetlerden de belli bir ücret karşılığında yararlanabiliyor.




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