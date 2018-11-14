Randevusuz görüşmede minik dansçıların şovu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba Turunç Masa'da gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde minik dansçıları ağırladı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda minik 1 kategorisinde latin ve standartta Türkiye Şampiyonu olan Emre Güney-Raya Demirhan çifti, anneleri Olga Güney ve Ekaterina Demirhan'la birlikte Başkan Uysal'a konuk oldu. Dansın minik şampiyonları Emre Güney-Raya Demirhan çifti, randevusuz görüşmede kısa bir gösteri sundu. Başkan Uysal, 9 yaşındaki dansın minik şampiyonlarını kutlayıp, kültürden, sanattan ve spordan hiç bir zaman vazgeçmemelerini istedi.