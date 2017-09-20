Randevusuz görüşmede müzik ziyafeti

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her çarşamba sürdüğü randevusuz görüşme saatlerinde bu hafta Meltem’den Ermenek’e komşularıyla biraraya geldi. Başkan Uysal, Turunç Masada kendisiyle görüşmek isteyen genç, yaşlı, engelli tüm komşuları ile tek tek ilgilendi. Görüşmeye Ermenek Mahallesi’nden gelen bir grup ise Başkan Uysal’a mahallelerindeki çalışmalar dolayısıyla çiçek takdim etti, teşekkür etti.

Başkan Uysal, yoğun geçen görüşmelerin sonunda ise 60 yaşındaki Güneş Ünsal’ın sürpriziyle küçük bir dinlenme fırsatı buldu. Muratpaşa Belediyesi’nin mesleki eğitim ve sanat kurslarında ut çalmayı öğrenen Ünsal, Başkan Uysal’a özellikle emeklilere sunduğu olanaklar dolayısıyla teşekkür etti. Ünsal, ziyarette kısa bir de dinleti de verdi.