Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 12:32

Ravioli ve mantı buluşuyor

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisi düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali’nde İtalyanların meşhur raviolisi ve Türk mantısı buluşacak.

Ravioli ve mantı buluşuyor

03 Temmuz 2017 12:32

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün düzenleyeceği mutfak atölyesinde ravioli Türk yemek kültürüyle yeniden yorumlanacak, mantı da İtalyan tarzıyla yeniden hazırlanacak.


Antalya’da 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında 2’ncisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’nde Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, birbirinden farklı atölyelerle ebru ve keçe sanatını, festivalin onur konuğu İtalya ve Türk yemek kültürünü Kaleiçi sokaklarına taşıyacak.



Ebru atölyesi


Enstitü, festivalin açılış günü, 6 Temmuz Perşembe, Karaalioğlu içinde yer alacak Festival Yolu’nda ebru atölyesi gerçekleştirecek. Saat 15.00’de başlayacak atölye çalışması 18.00’e kadar devam edecek. Festivalin 2’nci gününde, takvimler 07.07.2017’yi gösterdiğinde ise Antalya Olgunlaştırma Enstitüsü, geleneksel Antalya düğünü ve kına gecesini Kaleiçi’ne taşıyacak.



07.07’de Antalya düğünü


Festival yolunda saat 15.00’de başlayacak Türk kınası atölye çalışmasının ardından Enstitü öğrencileri saat 20.30’da Hıdırlık Kulesi’nde Antalya’da kadınların düğünlerde kına gecelerinde giydiği kıyafetlerden oluşan bir defileye imza atacak. Gecede ayrıca geleneksel Antalya düğünü de canlandırılacak.



Mutfak atölyesi


Festivalin 3’üncü gününde ise Olgunlaşma Enstitüsü keçe sanatının en ince ayrıntılarının gösterileceği bir atölye daha gerçekleştirecek. Aynı gün, İtalya’nın onur konuğu olduğu Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nde İtalyanların meşhur raviolisi ve Türk mantısı buluşacak. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün düzenleyeceği mutfak atölyesinde ravioli Türk yemek kültürüyle yeniden yorumlanacak, mantı da İtalyan tarzıyla yeniden hazırlanacak. Mutfak atölyesi, Kaleiçi’nde bulunan Enstitüde, 8 Temmuz Cumartesi 15.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!