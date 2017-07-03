Ravioli ve mantı buluşuyor

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün düzenleyeceği mutfak atölyesinde ravioli Türk yemek kültürüyle yeniden yorumlanacak, mantı da İtalyan tarzıyla yeniden hazırlanacak.

Antalya’da 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında 2’ncisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’nde Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, birbirinden farklı atölyelerle ebru ve keçe sanatını, festivalin onur konuğu İtalya ve Türk yemek kültürünü Kaleiçi sokaklarına taşıyacak.

Ebru atölyesi

Enstitü, festivalin açılış günü, 6 Temmuz Perşembe, Karaalioğlu içinde yer alacak Festival Yolu’nda ebru atölyesi gerçekleştirecek. Saat 15.00’de başlayacak atölye çalışması 18.00’e kadar devam edecek. Festivalin 2’nci gününde, takvimler 07.07.2017’yi gösterdiğinde ise Antalya Olgunlaştırma Enstitüsü, geleneksel Antalya düğünü ve kına gecesini Kaleiçi’ne taşıyacak.

07.07’de Antalya düğünü

Festival yolunda saat 15.00’de başlayacak Türk kınası atölye çalışmasının ardından Enstitü öğrencileri saat 20.30’da Hıdırlık Kulesi’nde Antalya’da kadınların düğünlerde kına gecelerinde giydiği kıyafetlerden oluşan bir defileye imza atacak. Gecede ayrıca geleneksel Antalya düğünü de canlandırılacak.

Mutfak atölyesi

Festivalin 3’üncü gününde ise Olgunlaşma Enstitüsü keçe sanatının en ince ayrıntılarının gösterileceği bir atölye daha gerçekleştirecek. Aynı gün, İtalya’nın onur konuğu olduğu Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nde İtalyanların meşhur raviolisi ve Türk mantısı buluşacak. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün düzenleyeceği mutfak atölyesinde ravioli Türk yemek kültürüyle yeniden yorumlanacak, mantı da İtalyan tarzıyla yeniden hazırlanacak. Mutfak atölyesi, Kaleiçi’nde bulunan Enstitüde, 8 Temmuz Cumartesi 15.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.