Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 13:04

Referandumda kesintisiz enerji hazırlıkları

Antalya, Isparta ve Burdur illerinde referandum günü elektrik dağıtımında sorun yaşanmaması için alarma geçildi.

Referandumda kesintisiz enerji hazırlıkları

14 Nisan 2017 13:04


Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Anayasa değişikliği oylamasının yapılacağı 16 Nisan tarihinde elektrik dağıtım hizmetinde sorun yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Enerji nakil hatlarındaki bakımlar tamamlanırken, arıza onarım ve bakım ekiplerinin vardiyaları yeniden düzenlendi, olağanüstü durumlara karşı ön hazırlıklar yapıldı. Referandum günü 7/24 çalışan ekibiyle sahada yer alacak olan AEDAŞ, ayrıca referandum tamamlanana kadar tüm yatırım, bakım ve onarım kaynaklı planlı elektrik kesintilerini de askıya aldı.



904 personel sahada


AEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, “Bu önemli günde tüm vardiya düzenleri iptal edilerek personelin tamamının saha çalışmalarına eksiksiz katılımını sağlayacağız. Araç ve personel takviyeleri yaparak ekipler arası gerekli destek ve dayanışmayı gün boyunca sergileyeceğiz” diye konuştu.


Toplam 904 saha personeli ile olası arızalara anında müdahale etmek üzere sahada olacaklarına işaret eden İslamoğlu, teknolojiye yapılan yatırımlar kapsamında devreye alınan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve SCADA’nın bu sırada büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.


SCADA sistemine bağlı olan 162 istasyon sayesinde enerjinin kesilmesi anlık olarak tespit edilirken uzaktan enerjilendirmeye müsait durumlarda bölgeye tekrar hızlıca enerji verilebiliyor. Uzaktan enerji verilmenin mümkün olmadığı durumlarda ise gerekli müdahale için arıza ekiplerinin yönlendirilmesi daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Şebeke Operasyonları Direktörlüğü tarafından ‘Günlük Şebeke Operasyon Bülteni’ hazırlanıyor. Söz konusu bültende meteorolojik veriler esas alınarak Antalya, Isparta, Burdur illerinde meydana gelebilecek 6 günlük hava tahminleri bilgisi yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
21
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    20°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:35
  • Güneş :06:16
  • Öğle :13:08
  • İkindi :16:49
  • Akşam :19:39
  • Yatsı :21:09
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!