Rektör, 'ağızlarına biber mi sürelim' cevabını verdiği öğrenciyle bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir kız öğrencinin, "Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar" sözlerine, "Ne yapalım ağızlarına biber mi sürelim" diye cevap vermesinin ardından bugün makamında tweeti atan öğrencisi Nuran Çal'ı ağırladı.

Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan Nuran Çal, hafta sonu üniversite içerisinde bulunan bir kafeye Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Burada erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğini iddia eden Nuran Çal, durumu sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal'a anlatarak, “Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar” diye yazdı. Rektör Ünal ise ilginç bir cevap vererek, “Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim” diye cevap verdi. Rektör ve üniversite öğrencisi arasında yaşanan bu diyalog yüzlerce kişi tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

Makamında ağırladı

Konunun sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından bugün Rektör Mustafa Ünal öğrencisi Nuran Çal'ı makamında ağırlayarak bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında öğrencisi ile bir fotoğraf çekinen ve yine sosyal paylaşım sitesinden paylaşan Ünal fotoğrafın üzerine, “Nuran ile bir araya geldik. Erkek öğrencilerimizden özellikle kız öğrencilerimizin bulunduğu ortamlarda daha dikkatli ve centilmen davranmalarını bekliyoruz” mesajını yazdı. Nuran Çal ise aynı fotoğrafın üzerine, “Hocamla görüşüp keyifli bir sohbet eşliğinde tweetleri yorumladık. Eğlenceli bir anı olarak kaldı bize” notunu düştü.