Rektör Ünal, 15 Temmuz Şehit ve Gazi Ailelerini ağırladı

Dr. Mustafa Ünal, 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği üyelerini ağırladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Muhammed Oğuz Kılınç'ın annesi ve babası tarafından kurulan Antalya'da 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri Dr. Mustafa Ünal'ı makamında ziyaret etti. Dernek başkanı Meltem Kılınç, Rektör Ünal'a “Şehit ve gazilerimizin aileleri ile bir araya gelip, yaşam kalitelerini arttıracak etkinler oluşturmak, acılarını paylaşarak birbirimize destek olmak amacıyla kurduğumuz derneğimize verdiğiniz destekten dolayı şahsım ve üyelerimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten son derece memnun kaldığını ifade eden Rektör Ünal, “Hak katında en büyük mertebeye sahip olmuş ve milletin gönlünde taht kurmuş şehit ve gazi ailelerimizin ziyaretinden büyük mutluluk duyduk. 15 Temmuz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz vatan ve millet sevgisinin ne manaya geldiğini bizlere ve gelecek nesillere bir kez daha en güçlü ifade ile anlattılar. Hepimiz onlara çok şey borçluyuz” diye konuştu.

Rektör Ünal, “Üniversitemizde 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerimizin fedakârlıklarını anlatmak ve onların adını daima yaşatmak için konferanslar, paneller, sergiler ve daha pek çok çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Kampüs içinde sokaklara, caddelere ve konferans salonlarına isimlerini veriyoruz. Yaptıkları fedakârlığın farkında olarak bundan sonra da şehit ve gazilerimizin isimlerini unutturmamak için her türlü çabayı göstereceğimizden hiç şüpheniz olmasın.”