Rektör Ünal ATB’de

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Ahmet Ögke ile birlikte Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ı ziyaret etti. ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan’ın da bulunduğu ziyarette Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Borsa’nın çalışmalarını ilgiyle yakından takip ettiklerini söyledi. İş dünyasının saha deneyimi ve üniversitenin akademik birikiminin birleştirildiğinde kent için yararlı çalışmalar yapılabileceğini kaydeden Ünal, Borsa ile her türlü alanda işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

İşbirliğini artırmalıyız

Akdeniz Üniversitesi’nin kentle bütünleşen bir üniversite haline geldiğini belirten Ali Çandır, bu konudaki çabaları nedeniyle de Ünal’a teşekkür etti. Korkuteli’de tıbbi aromatik bitki üretimi konusunda özel sektör ve üniversitenin birlikte çalışacağını anımsatan Çandır, kent için bu tür çalışmaların artırılması gerektiğini kaydetti. Kent merkezinin en yeşil alanı Zeytinpark’ı Antalya’ya kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Çandır, öğrencilerin ve akademisyenlerin tarımsal üretimden etkinliklere kadar bir çok konuda alandan yararlanabileceğini söyledi. Çandır, üniversite ile birlikte kentlilik bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapılabileceğini de belirterek, borsa olarak işbirliğini artırmaya hazır olduklarını vurguladı.