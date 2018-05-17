Rektör Ünal: "Dünya Düzcüler bunu da açıklasınlar"

Dr. Mustafa Ünal, öğrencilerin kendisine attığı twitlere yaptığı esprili yorumlarıyla tüm öğrencilerin kalbinde taht kurdu.

Öğrencisinin faturasını ödeyen, öğrencilerin yemek ve çay davetlerine katılan, dilek ve şikayetlerine anında çözüm üreten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, bu kez de öğrencinin attığı “Yakutta meltem diye bindim otobüse döndü dolaştı yine yakutta buldum kendimi #düzenistiyoruz” tweetine "Dünya düzcüler bunu da açıklasınlar bakalım" diyerek bir kez daha gülümsetti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın her tweetinin altına “hocam yine mükemmelsiniz, efsanesiniz, aday olun sizi seçelim” yorumları yapan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra farklı üniversite öğrencileri de sizin gibi rektör istiyoruz yorumlarıyla Rektör Ünal’a duydukları hayranlığı dile getirdiler.

Öğrencilerinin hemen her konuda kendisine tweet attığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, “göreve geldiğimden beri öğrencilerimizle sıcak ve samimi iletişimi önemsedim. Onlar da bu samimiyetimize karşılık bizlerle her konuyu paylaşıyorlar. Öğrencilerimizin tüm taleplerini değerlendiriyor, elimden geldiğince çözmeye çalışıyorum. Öğrencilerimiz çok yaratıcı, sorunlarını ya da dileklerini espri ile iletiyorlar bazen. Ben de onlara aynı şekilde espri ile karşılık vermeye çalışıyorum böylece samimi diyaloglar ortaya çıkıyor” diye konuştu.