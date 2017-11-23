Rektör Ünal, Oda Başkanları ile buluştu

Dr. Mustafa Ünal, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve 75 oda başkanı ile bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve 75 oda başkanı ile AESOB Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda biraraya geldi. AESOB Başkan Adlıhan Dere, AESOB’u anlatarak ve oda başkanlarına 2016 yılında göreve başlayan Ünal hakkında bilgiler vererek söze başladı. Antalya’da kurumlar arası birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Dere, “2016 yılı Kasım ayında başladığımız Oda Başkanları Buluşmalarımız devam ediyor. Özellikle esnaflarımızı ilgilendiren kurum temsilcilerini birliğimizde ağırlayarak esnaflarımız için doğru adımlar attığımızı düşünüyoruz. Bu toplantılar sayesinde başkanlarımız ve esnaflarımız sizleri tanıyarak sorunlarını aktarabiliyorlar. Hepinizin bildiği gibi Akdeniz Üniversitesi Antalya’mızın kalbidir. Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimiz bize bağlı olan 75 bin esnafımızdan gerek alışveriş yaparak gerekse hizmet alarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Esnaf ve öğrenci arasındaki bu alışveriş ise Antalya’mıza katma değer sağlıyor. Bu nedenle AESOB olarak üniversitemiz ile işbirliği halinde çalışmalıyız” dedi.

Ünal’dan Demre’ye Yüksekokul müjdesi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise esnafın toplumdaki ve üniversite için önemine değinerek, üniversite hakkında genel bilgilendirmelerde bulundu. Üniversite bünyesinde 74 bin kayıtlı öğrenci, 23 fakülte, 11 meslek yüksekokul, 4 yüksekokul ve 1 konservatuvar bulunduğunu belirten Ünal, Akdeniz Üniversitesi’nin Türkiye’de en çok tercih edilen üniversiteler arasında olduğunu vurguladı. Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Serik İşletme Fakültesi, Manavgat Turizm Fakültesi ve Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi hakkında da bilgiler veren Ünal, Kaş dışında tüm ilçelerde meslek yüksekokulu bulunduğunu dile getirdi. Ünal ayrıca Demre’de 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim hayatına başlayacak ve ziraat, turizm ve yat kaptanlığı ile yat işletmeciliği bölümlerinde eğitim verecek bir yüksekokulu kurulacağı müjdesini verdi.

“Öğrencilerimizin güvenliği ilk görevimiz”

Üniversitede eğitim alan öğrencilerin esnafa katkısı olduğunu sözlerine ekleyen Ünal, “Hem öğretim görmek amacıyla il dışından Antalya’ya yerleşen öğrencilerimiz olsun, hem de bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi Hastanemize tedavi olmak için gelen vatandaşlarımız esnaflarımız için oldukça önemlidir. Bu noktada, birliğinize bağlı odalar ile istişare ederek üniversitemiz ve kampüsümüzün çevresinde bulunan esnaflarımız için doğru kararlar almak bizim görevimiz. Öğrencilerin bizleri tercih etmelerinin nedenlerinden en önemlisi tabi ki eğitim kalitesidir. Bunun yanında şehrin güzelliği ve yaşam şartlarıdır. Bu şehri güzelleştiren ise en başta sizlersiniz. Büfeci, kantinci, şoför, lokanta, kafe ve öğrencilerimiz ile iletişim halinde olan her esnaf aynı zamanda onların güvenliği konusunda da sorumluluk sahibi olmalıdır. Antalya’da eğitim gören her öğrenci bizim evladımız ve onlar için en iyisini düşünmek durumundayız.” dedi. Rektör Ünal konuşmasının ardında toplantıya katılım sağlayan merkez ve ilçe oda başkanlarının sorularını da yanıtladı. AESOB Başkanı Dere toplantı sonrasında, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal Antalya’da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkara, göstermiş olduğu yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek, Antalya’nın tarihi ve kültürel yerlerinin siluetinin bulunduğu plaket takdim etti.