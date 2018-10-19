Rektör Ünal, topluluk tanıtım günlerinde öğrencilerle buluştu

Dr. Mustafa Ünal, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren toplulukların tanıtım günlerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yolu'nda yeni gelen öğrencilere topluluklarını tanıtmak yeni üye kaydı almak amacıyla stant kuran toplulukları tek tek ziyaret ederek öğrencilerden bilgi aldı. Rektör Ünal'a ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Emre Çalışkan da eşlik etti.

Öğrencilerin ilgiyle karşıladığı Rektör Ünal, öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin isteklerini ve hedeflerini dinledi. Öğrencilerin ders dışı zamanlarını bu tür sosyal ve kültürel aktivitelerle değerlendirmelerinin önemine vurgu yapan Ünal, öğrencilerin bu sayede kendilerini çok yönlü geliştireceğine ve sosyal hayatta olduğu kadar mesleki yaşamlarına da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

17- 19 Ekim 2018 tarihleri arasında üç gün boyunca devam eden ve yoğun ilgi gören tanıtım günleri çeşitli etkinlikler, dans gösterileri, ikramlarla renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Akdeniz Üniversitesi'nde 83 kültür topluluğu ve 20 spor topluluğu olmak üzere toplam 103 öğrenci topluluğu bulunuyor.