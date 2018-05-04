Rektör Ünal Yörük Çadırında

Dr. Mustafa Ünal, Antalya Aksu bölgesi kırsalında yurt tutan Yörük obasını ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Uslu ve Antalya Yörük İlbeyi Hamdi Sarıca’nın organize ettiği Yörük Obası ziyaretine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Kırkpınar Güreşleri Başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

Antalya Aksu bölgesi kırsalında yurt tutan Bozahmetli Yörüklerinden Ramazan Uslu, Serdar Cura, Murat Acır ve Mehmet Uslu obalarını ziyaret tam bir toy havasında gerçekleşti. Yörüklerin misafirperverliği ile samimi ve hoş sohbetlerin yaşandığı ziyarette Oba reisleri misafirlere kuzu kesip, yayık ayranı ikram etti.