Rektör Ünal'dan kütüphane mesajı: “Kimse ‘yerim dar ders çalışamıyorum' demesin”

Dr. Mustafa Ünal üniversiteye ek kütüphanenin açıldığını belirterek, “Kimse ‘yerim dar ders çalışamıyorum' demesin” diyerek esprili bir şekilde mesaj verdi.

Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) ek kütüphanesi 26 Ekim'de hizmete açıldı. 280 tane yeni masanın konulduğu kütüphanede, eşya koyarak ayrılanlar için yarım saat kuralı geçerli olacak. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise, üniversitenin ek kütüphanesinin hizmete açıldığını sosyal medya hesabından kütüphanenin fotoğraflarını paylaşarak duyurdu. Rektör Ünal, öğrencilerin ‘Hocam kütüphanede yer olmadığı için ders çalışamadım' dememeleri için, “Kimse ‘yerim dar ders çalışamıyorum' demesin” diyerek esprili bir şekilde mesaj verdi. Rektörün paylaşımına öğrenciler de duyarsız kalmadı. Mesaja yüzlerce beğeni ve yorum yapıldı.