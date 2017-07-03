Renkli gözlü ve beyaz tenli çocuklar güneşe dikkat

Dr. Erkan Uçlar, sarışın renkli gözlü ve beyaz tenli çocukların güneş ışınlarından daha fazla etkilendikleri belirterek, aileleri güneş çarpması noktasında uyardı.

Uz. Dr. Erkan Uçlar, yaz tatilinin gelmesi ve ısınan havalar ile birlikte, çocuklar parklarda, bahçelerde ve sahillerde daha çok vakit geçirmeye başladığını dile getirerek, açık havada geçirilen keyifli vakitlerin çocukları mevsime özgü hastalıklarla karşı karşıya bırakabildiğinin altını çizdi.

Güneşli geçen günlerde bol miktarda tüketilen dondurma, açık büfeli akşam yemekleri ve uzun süre susuz kalınması, çocuklarda bazı sağlık sorunlarına yol açabildiğine değinen Uz. Dr. Erkan Uçlar, sağlıklı bir yaz tatili için ebeveynlere büyük iş düştüğünü kaydetti.

“İsiliği önlemek için bol su tüketin”

Yaz mevsimiyle birlikte isiliğin arttığına dikkati çeken Uz.Dr. Uçlar,” Çevre ısısı arttıkça, deriden ter salgılanması da fazlalaşır ve su kaybı sonucu susama hissi doğar. Su alımı ile vücudun normal sıcaklığı koruma altında tutulmaya çalışılır. Bu dengeyi bozan aşırı sıcaklık hallerinde, ter bezleri kanalları tıkanır ve halk arasında ‘isilik’ adı verilen boyun, omuzlarda daha sık olmak üzere vücudun daha fazla terleyen bölgelerinde küçük kırmızı ve kaşıntılı cilt lezyonları belirir. Bunu önlemek için çocuğa düzenli ılık suyla banyo yaptırılması önerilir” dedi.

“Renkli gözlü ve açık tenli çocuklar”

Sarışın, renkli gözlü ve beyaz tenli çocuklar, güneş ışınlarından daha fazla etkilendiğini işaret eden Uz.Dr. Uçlar, “Güneş yanığı eğer sadece deride kızarıklık ve ağrı hissi ile kendisini gösteriyorsa bu birinci derece bir yanıktır. 24-48 saat kadar ağrı, deride gerilme, yanma hissi devam eder. Tedavide deriyi nemli tutacak kremler ve ağrıyı kesecek şuruplar kullanılabilir. Deride kabarma ve içi su dolu kesecikler varsa artık ikinci derece yanık söz konusudur. Bu durumda bir doktora başvurulması ve özel yanık pansumanlarının yapılması gerekir” ifadelerine yer verdi.

“Sebze ve meyveleri bol ve temiz su ile yıkayın”

Yaz aylarında üzerinde en çok durulması gereken konulardan birinin su ve besin hijyeni olduğunu kaydeden Uz.Dr. Uçlar, “Piknikte ya da plajda kaynağı bilinmeyen açık suların ve bunlarla yapılmış buzların kullanılması, bu sularla yıkanan sebze, meyvelerin tüketilmesi; kusma, ishal ve sıvı kaybı ile seyreden hastalıklara neden olabilir. Eğer çocukta bu şikayetler varsa gıda zehirlenmesi düşünülerek yenilen yiyeceklerin sorgulanması ve gerekli tetkiklerin yapılması önerilir” diye konuştu.

"Öneriler"

Uz.Dr. Erkan Uçlar, çocukların yüzme için havuzdan çok denizi tercih etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “ Hijyen tedbirleri alınsa da havuzlardan hepatit A, cilt mantarı, üriner enfeksiyon, dış kulak yolu enfeksiyonu, konjonktivit gibi hastalıkların bulaşması mümkün olabilmektedir. Bu nedenle deniz çocuklar için daha sağlıklıdır. Deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra çocukların mutlaka duş alması, havuza girmeden önce ayaklarının mantara karşı özel solüsyonlu sularla yıkanması, yüzücü gözlüğü ve kulak tıpası kullanması önemlidir” dedi.

Uz.Dr. Uçlar, sağlıklı bir yaz tatili için şu önerilerde bulundu: “Güneş ışınlarının dik geldiği 10.00- 16.00 saatleri arasında çocuğunuzu açık havaya mümkün olduğunca çıkarmayın, ince, pamuklu, bol ve açık renkli giysiler tercih edin,bol sıvı tüketin, çocuğunuz için en az 30 koruma faktörlü, koruyucu güneş kremi kullanın, güneş kremini güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce sürün ve 2 saate bir yenileyin, güneş kremini sadece havuz ve deniz etkinliklerinde değil, açık hava oyunlarında da kullanmasını sağlayın, içme suyunun ve yiyeceklerin yıkandığı suların temiz kaynaklardan elde edilmiş olmasına özen gösterin, çocuğunuza dışarıda bekletilen yiyeceklerin satın alınmaması ve ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini tembihleyin, çocuğunuza açıkta satılan dondurma yedirmeyin, tam pansiyon otellerde açık büfelerde sunulan yiyecekleri dikkatli tüketmeye özen gösterin.”