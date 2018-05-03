Restorasyon selfiesi

Antalya Cumhuriyet Meydanı ile Kale Kapısı arasında kalan Antalya Mevlevihanesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Selçuklu Sultanı 1’inci Alaaddin Keykubat tarafından, 1255 yılında yaptırılan tarihi Mevlevihane’nin restorasyonunda çalışan işçiler bugün yerden yaklaşık 10 metre yüksekte bulunan kubbede çalıştı. İş makinesi merdiveni üzerindeki sepette çalışan işçi, işini bitirdikten sonra mesai arkadaşıyla sepetin üzerinde selfie yaptı. İşçiler, Mevlevihane’nin kubbesinde yaptıkları çalışmayı cep telefonuyla fotoğrafladı.